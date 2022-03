24-Jähriger bei Einbruch in Bruchsaler Apotheke vorläufig festgenommen

Ein Einwohner wird auf einen Einbruch in eine Bruchsaler Apotheke aufmerksam. Dank der genauen Täterbeschreibung findet die Polizei den Verdächtigen schnell samt Medikamenten, einem Schraubendreher und Handschuhen auf.

Ein 24 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend, 20. März, in eine Apotheke in der Bruchsaler Kaiserstraße eingebrochen. Durch einen aufmerksamen Zeugen gelang es einer Streife den Flüchtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig festzunehmen, teilte die Polizei mit.

Ein Anwohner wurde gegen 23.30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam. Eine Streife des Polizeireviers Bruchsal konnte aufgrund der Personenbeschreibung den 24-Jährigen im Rahmen der Fahndung ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem mutmaßlichen Beschuldigten die zuvor entwendeten Medikamente, ein Schraubendreher sowie Handschuh.

Nach bisherigen Einschätzungen ist der Diebstahlschaden gering, die entwendeten Medikamente scheinen eher ungezielt zusammengesucht worden zu sein. Nach Abschluss der auf der Polizeiwache erforderlichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige entlassen.