253 Vereine machen mit: Sportkreis Bruchsal und die AOK starten Gesundheits-Challenge

Fitnessstudios bleiben noch eine Weile zu, da müssen sich Sportwillige nach Alternativen umschauen: Deshalb hat der Sportkreis Bruchsal gemeinsam mit der AOK eine Aktion ins Leben gerufen, die am 20. März beginnen sollen.

Joggen und Walken unter dem Motto „Mit Power in den Frühling“

Der Frühling steht vor der Tür – und die Vereine in den Startlöchern. Dabei ist gemeinsames Sporttreiben wegen der Corona-Pandemie noch immer nur stark eingeschränkt möglich.

Deshalb hat der Sportkreis Bruchsal in Kooperation mit der AOK-Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein zur Teilnahme an einer besonderen Aktion aufgerufen.

Für die 253 Vereine des Sportkreises wird der kalendarische Frühlingsanfang am 20. März zugleich zum Start einer erstmals durchgeführten Gesundheits-Challenge.

Sportwissenschaftlerin leitet die Aktion

Unter dem Motto „Mit Power in den Frühling“ sind alle Vereinsmitglieder dazu aufgefordert, sich mit Joggen oder Walken aktiv zu beteiligen. Umgesetzt wird die Initiative von der Sportwissenschaftlerin Pamela Drexler als Leiterin der Sportkreis-Geschäftsstelle.

Die AOK-Gesundheitskasse ist Partnerin der vierwöchigen Challenge, die am 18. April enden wird. Jeder interessierte Verein benennt einen Ansprechpartner, der die Teilnahme mithilfe eines Online-Formulars bis zum 20. März über die Homepage www.sportkreis-bruchsal.de anmelden muss.

Nach Ablauf des Wettbewerbs, der in Zeiten von Corona vor allem Spaß und Freude an der Bewegung vermitteln soll, wird die gesamte Laufleistung der Vereinsmitglieder addiert.

Bei der Bewertung wird zwischen Joggen und Walken unter-schieden. „Alle teilnehmenden Vereine werden Gewinner sein, weil sie durch diese Aktion die Gesundheit und Fitness ihrer Mitglieder fördern und zudem auch noch eine finanzielle Unterstützung bekommen können“, sagt Sportkreis-Vorsitzender Jürgen Zink. Dabei zählt jeder Kilometer.

Teilnahme als Einzelsportler und als Familie möglich

Teilnehmen können Einzelsportler und Familien, Jüngere und Ältere. „Hauptsache die Mitglieder bewegen sich“, teilt Pamela Drexler mit. Mit der erwachenden Natur sind viele Menschen in den hiesigen Wäldern beim Joggen und Walken zu beobachten.

Viele Vereinsmitglieder nutzen diese kostenlosen Angebote als Ersatz für die noch immer verbotenen Übungsstunden. Auch Aktive von Wettkampfmannschaften verschiedener Sportarten halten sich während der Trainingspause durch Ausdauerläufe fit. Die besten drei an der Gesundheits-Challenge teilnehmenden Sportkreis-Vereine werden am Ende mit einem Förderbetrag belohnt.

AOK-Mitarbeiterin Gabi Klisch, die selbst Übungsleiterin in einem Turn- und Sportverein ist, weist auf den Fairness-Gedanken und den Teamgeist der Vereine hin. „Die Clubs müssen der Sportkreis-Geschäftsstelle lediglich die Anzahl der Teilnehmer sowie die gejoggten und gewalkten Kilometer mitteilen. Wir vertrauen dabei auf die Ehrlichkeit der Sportlerinnen und Sportler“.

Die gelaufenen Kilometer sollen wöchentlich an Pamela Drexler gemeldet werden, wobei während der Challenge das Ranking auf der Homepage des Sportkreises veröffentlicht wird. Dort gibt es auch ausführliche Informationen zur Challenge. Bei Fragen oder Unklarheiten können sich die Vereine per Mail an Pamela.Drexler@sportkreis-bruchsal.de wenden.