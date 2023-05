39-Jähriger in Bruchsal nach Widerstand festgenommen

Polizeibeamte haben am Dienstagabend bei einer Personenkontrolle einen 39-Jährigen festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wehrte sich bei der Festnahme, woraufhin die Beamten und er selbst leicht verletzt wurden.

Ein 39-Jähriger griff am Dienstagabend in Bruchsal Heidelsheim zwei Polizeibeamten während einer Personenkontrolle tätlich an. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich die Beamten und der Mann bei der anschließenden Festnahme leicht.

Die Beamten kontrollierten den 39-jährigen Mann gegen 22.30 Uhr in der Markgrafenstraße. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer Restfreiheitsstrafe bezüglich räuberischen Diebstahls vorlag, weshalb dieser festgenommen werden sollte. Dagegen wehrte sich der 39-Jährige allerdings derart, dass die Beamten letztlich Schlagstock und Pfefferspray einsetzen mussten.

Dabei wurden sowohl der Beschuldigte als auch die beiden Polizisten leicht verletzt. Die Beamten konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Nach der ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wurde der 39-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er muss nun außerdem mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.