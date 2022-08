Quietschende Reifen

40.000 Zuschauer bei den Nitrolympx am Hockenheimring

Wie der Start in einer Rakete fühlt sich die Fahrt an. Am Ende stoppen Bremsschirme die PS-Ungetüme. Bei den Nitrolympx am Hockenheimring wird Geschwindigkeit im Rennsport auf die Spitze getrieben.