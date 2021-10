41-Jähriger stiehlt in Bruchsal wiederholt hochwertigen Alkohol

Die Streifzüge eines 41-Jährigen durch Bruchsaler Supermärkte fanden am Mittwoch ein jähes Ende. Als er sich mit den teuren Flaschen aus dem Staub machen wollte, nahmen Polizeibeamte ihn fest.

Innerhalb einer Woche hat ein 41-Jähriger mehrmals versucht, hochwertigen Alkohol aus Bruchsaler Supermärkten mitgehen zu lassen. Wie die Polizei mitteilt, waren teure Flaschen mit Champagner und Rum das Ziel seiner Streifzüge. Am Mittwochnachmittag flog der Mann auf, als er in einem Supermarkt Flaschen im Wert von 178 Euro stehlen wollte. Ein Mitarbeiter des Geschäfts stellte ihn und verwies ihn des Ladens.

Wenig später versuchte er es erneut mit Flaschen im Wert von 100 Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen in vorläufig fest. Bei weiteren Ermittlungen kam ans Licht, dass dem Mann derzeit mindestens drei ähnliche Diebstähle zugeordnet werden können.

Der 41-Jährige wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Mannheim gebracht.