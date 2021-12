44-Jähriger greift Polizeibeamte in Bruchsal an

Ein 44-jähriger Mann hat am Mittwoch in Bruchsal Polizeibeamte angegriffen. Der Mann hielt sich widerrechtlich in der Wohnung seines Vaters aufhielt.

Am Mittwochmittag hat ein 44 Jahre alter Mann in der Wohnung seines Vaters im Neureuter Weg in Bruchsal Polizeibeamte angegriffen. Laut dem Polizeipräsidium Karlsruhe, wohnt der 44-Jährige nicht mehr bei seinem Vater und hielt sich ohne Erlaubnis in dessen Wohnung auf.

Gegen 12 Uhr verständigte der 68-jährige Vater die Polizei, weil sich sein 44-jähriger Sohn seine Wohnung nicht verlassen wollte. Der Sohn kündigte an, die Polizisten anzugreifen, sobald diese die Wohnung betreten.

Die Polizisten trafen den Mann beim Essen an und versuchten ihn zu fixieren. Mehrere Polizeibeamte schafften es schließlich den sich heftig wehrenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Er hatte zuvor erfolglos versucht, einen Polizisten zu Boden zu ringen. Während der gesamten Zeit in der Wohnung beleidigte der 44-Jährige die Beamten.

Zwei Beamte wurden durch den Angriff leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Auf den 44-Jährigen wartet nun eine Anzeige.