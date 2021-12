Bilanz nach einem halben Jahrhundert

50 Jahre Malteser in Bruchsal: „Die Leute lassen sich leichter für’s Ehrenamt begeistern“

Hilfseinsätze im Hochwassergebiet der Ahr, Hilfseinsätze bei Impfaktionen in der Region: An Arbeit mangelt es den Maltesern in Bruchsal nicht. Jetzt steht der 50. Geburtstag an. Zeit, Bilanz zu ziehen.