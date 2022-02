Gegen Impfpflicht auf die Straße

550 Menschen demonstrieren in Bruchsal gegen Corona-Regeln

Weitestgehend friedlich verlief die Demonstration gegen die Corona-Regeln am Montagabend in Bruchsal, an der rund 550 Menschen teilnahmen. Die Demonstranten berichteten, weshalb sie wöchentlich durch die Innenstadt ziehen.