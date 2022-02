70-Jähriger knackt Fahrradschloss in Bruchsal

Anwohner haben am Mittwochmittag in Bruchsal einen 70-jährigen Fahrraddieb bei seiner Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Der Mann knackte das Fahrradschloss mit einer Zange.

Ein 70-jähriger Mann hat am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr ein Fahrrad in der Hoheneggerstraße in Bruchsal entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann durch Anwohner dabei beobachtet, wie er das Fahrradschloss mit einer Zange entfernte. Sie verständigten daraufhin die Polizeibeamten.

Der ältere Mann wurde durch das Polizeirevier Bruchsal in der Luisenstraße ausfindig gemacht. Das gestohlene Fahrrad, das Tatwerkzeug sowie das Fahrradschloss wurden im Besitz des Mannes aufgefunden. Bei dem 70-Jährigen handelt es sich um einen Wohnsitzlosen. Die Ermittlungen zum Besitzer des Fahrrads dauern an.