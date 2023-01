81-Jährige wird in Bruchsal von Auto erfasst: Seniorin erleidet schwere Verletzungen

Eine Autofahrerin hatte am Montag in Bruchsal eine Seniorin auf einem Fußgängerüberweg übersehen. Bei der anschließenden Kollision wurde die Frau schwer verletzt.

Am Montag

Eine 81-Jährige ist am Montagnachmittag in Bruchsal von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei informierte, erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge war die 62-jährige Autofahrerin gegen 17.40 Uhr auf der Straße Am alten Güterbahnhof in Richtung Werner-von-Siemens-Straße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg habe sie die 81-Jährige offenbar übersehen und daraufhin angefahren.

Die Passantin wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.