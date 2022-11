87-Jährige wird beim Rückwärtsfahren in Bruchsal übersehen und leicht verletzt

Nach einem Zusammenstoß eines Pkws mit einer 87-Jährigen in Bruchsal musste die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf einem Firmengelände in der Murgstraße ist es am Montagmorgen in Bruchsal zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 52-Jähriger beim Rückwärtsfahren eine Seniorin und und stieß mit ihr zusammen.

Der 52-Jährige fuhr laut ersten Erkenntnissen der Polizei auf dem Firmengelände rückwärts und übersah die 87-Jährige. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.