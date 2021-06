Bauarbeiten auf der A5 bei Bruchsal: Das Ende der Geduldsproben naht

Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit Anfang 2021 verantwortlich für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und Verwaltung der Autobahnen in Deutschland. Zuvor haben sich um einen Teil dieser Aufgaben beispielsweise in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien darum gekümmert. Zentraler Sitz der Autobahn GmbH ist Berlin. Eine von insgesamt zehn regionalen Niederlassungen der Gesellschaft, die Autobahn GmbH Südwest, befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Obertürkheim. Zu ihr gehören Außenstellen in Stuttgart-Vaihingen, Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg und Heilbronn sowie 15 Autobahnmeistereien, eine Verkehrsrechnerzentrale mit Tunnelleitzentrale sowie ein Fachcenter für Informationstechnik und -sicherheit (FIT). Die Niederlassung Südwest mit rund 1.000 Beschäftigten ist verantwortlich für etwa 1.050 Kilometern Autobahnen in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz.