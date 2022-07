Wirbel um Abschlussfeiern

Verkürzter Abi-Streich am „Schönborn“ in Bruchsal sorgt für viel Frust

Die Abiturienten am Schönborn-Gymnasium in Bruchsal freuen sich auf den Abi-Streich. Dann wird ihnen der Zugang zum Schulgelände verwehrt. Turbulenzen gibt es jetzt auch am Justus-Knecht-Gymnasium. Aber das hat einen anderen Hintergrund.