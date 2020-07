Polizei vor Ort

Zirkus-Kamele brechen aus und erkunden Bahnstrecke in Kraichtal

Die Polizei warnt vor Kamelen in Kraichtal. Offenbar sind die Tiere aus einem Zirkus entlaufen. Sie sollen entlang einer Bahnlinie unterwegs sein, so heißt es in einer ersten kurzen Polizeimitteilung. Weitere Informationen sollen folgen.