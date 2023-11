Weihnachtliches Kunsthandwerk und Lichterzauber am Schloss

Die zauberhafte Atmosphäre des Adventsmarkts und tolle Angebote locken vom 6. bis 11. Dezember in den Ehrenhof des Schlosses Bruchsal.

Besondere Weihnachtsstimmung in Bruchsal erleben: Vom 6. bis 11. Dezember erwartet die zauberhafte Atmosphäre des Adventsmarkts im Ehrenhof von Schloss Bruchsal die Besucher. Die historische Kulisse des Barockschlosses erstrahlt in einem bezaubernden Lichtermeer und sorgt so für eine romantische Weihnachtsstimmung.

Hinzu kommt die große Auswahl an Angeboten. In den festlich beleuchteten Pagodenzelten präsentieren regionale Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre handgefertigten Schätze: Von einzigartigen Geschenken bis hin zu liebevollen Dekorationen gibt es hier viel zu entdecken.

Besondere Köstlichkeiten sorgen für Genuss

Auch der leibliche Genuss darf hier natürlich nicht zu kurz kommen. Für den Gaumen warten süße und herzhafte Leckereien, die alle Naschkatzen begeistern werden. Zudem können sich die Besucher mit köstlichen Glühweinspezialitäten und Punsch aufwärmen und dabei das bunte Rahmenprogramm für Jung und Alt genießen.

Also am besten einfach vorbeikommen und in die einmalige Welt des Adventsmarktes von Schloss Bruchsal eintauchen. Der Adventsmarkt verspricht eine besinnliche und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit.

Auch im Schloss erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: So garantieren ein spannendes Führungsprogramm, das traditionelle Adventssingen in der Intrada, eine Vorführung von höfischen Tänzen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie die Sonderausstellung „Faszination LEGO“ einen tollen Besuch für Groß und Klein.