Aktion in Bruchsal-Untergrombach: Mehr Bewegung für die Kinder - und weniger Elterntaxis

Die Abkürzung SpoSpiTo steht für Sporteln-Spielen-Toben und soll Kinder in Bewegung bringen. Jedes Kind erhält einen SpoSpiTo-Bewegungs-Pass. Für jeden Tag zwischen dem 25. April. und 3. Juni, an dem ein Kind den Schulweg zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad zurücklegt, dürfen die Eltern unterschreiben. Ist die Tabelle mit 20 Unterschriften gefüllt, kann der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden. Dafür erhält jedes Kind eine Urkunde und nimmt zusätzlich an einer Verlosung teil.