Gleich zu Beginn seiner neuen Tätigkeit als Leiter der Volkshochschule (VHS) Bruchsal durfte Alexander Kabusch das Jubiläum der Bildungseinrichtung organisieren, das erst kürzlich gefeiert wurde.

Mitte November hat er die Stelle übernommen und will sich nun erst mal Zeit nehmen, die Mitarbeiter, Außenstellen und Netzwerkpartner kennen zu lernen. Gleichzeitig wird er sich darum kümmern, das bestehende Angebot auszuweiten, dafür neue Kooperationspartner suchen und auch die Digitalisierung wird den 42-Jährigen beschäftigen.

„Mein Interesse an Bildungsarbeit habe ich bereits in Seminaren als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Konstanz entdeckt“, erzählt Kabusch. Zunächst hat der gebürtige Schwabe – er hat in Geislingen an der Steige das Licht der Welt erblickt – einen Abschluss als Verwaltungswirt in Ludwigsburg gemacht, anschließend noch Volkswirtschaft in Trier studiert.

Dann kam die wissenschaftliche Mitarbeit in Konstanz. Danach war er mehrere Jahre an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) in Stuttgart und schließlich noch zweieinhalb Jahre bei der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Alexander Kabusch reist gerne und viel

„Aber ich bin auch viel und gerne gereist. Nach dem Studium habe ich mir den Rucksack aufgesetzt und bin acht Monate durch Asien gereist“, erzählt er. Nach Japan, Korea, China, Neuseeland und „mal kurz nach Australien“ führte ihn der Weg, ebenso auch für ein Praktikum nach Marokko.

Kabusch kennt sich also einerseits mit Verwaltung aus, weiß aber auch wie Bildungsarbeit funktioniert. „An der VWA in Stuttgart kam, nicht zuletzt wegen Corona, die Digitalisierung vermehrt ins Spiel. Ich habe die Online-Akademie mit aufgebaut und Digitallotsen ausgebildet“, berichtet Kabusch.

In Stuttgart hat er auch seine Frau kennengelernt, die aus Karlsruhe stammt. „Bei der Suche nach einem gemeinsamen Wohnort sind wir auf Bruchsal gestoßen, haben uns mit unseren beiden Kindern dann hier niedergelassen und fühlen uns sehr, sehr wohl.“

Der Gedanke der Bildung und Weiterbildung muss in den Köpfen der Menschen bleiben Alexander Kabusch, Leiter der Bruchsaler Volkshochschule

Als Kabusch dann die Stellenanzeige der VHS gesehen hat, war das natürlich ein Glücksfall. „Ich finde Volkshochschulen spannend. Da kann man viele Themen aufgreifen, die im Alltag präsent sind“, sagt er. Sei es Politik, Gesundheit, Sprachen oder berufliche Weiterbildungen, die Volkshochschulen seien breit aufgestellt.

„Der Gedanke der Bildung und Weiterbildung muss in den Köpfen der Menschen bleiben“, nennt Kabusch eine Zukunftsaufgabe. Dafür will er sich nicht auf Bestehendem ausruhen, geht er selbst doch mit Neugier durchs Leben, sondern sucht neue Themen, Formate und Kooperationspartner.

Er will Exkursionen zum Beispiel zur Bundesgartenschau nach Mannheim organisieren und kann sich Podiumsdiskussionen zu aktuellen Themen oder vor Wahlen vorstellen.

Dem Auftrag des kritischen Auseinandersetzens nachzugehen, qualifiziert und sachlich aufzuklären sei jetzt und in Zukunft wichtig, findet er. Nach außen zu wirken, Senioren, Kinder sowie Jugendliche anzusprechen und auch ausländische Bürger abzuholen, ist ihm ein weiteres Anliegen. „Viele ausländische Mitbürger wissen gar nicht, dass es eine VHS gibt, oder was das ist“, sagt Kabusch.