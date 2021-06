Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch mitteilte, war der Mann gegen 2.15 Uhr durch den Drive-in des McDonald’s in der Straße „Am Mantel“ in Bruchsal gefahren. Dort blieb der 37-Jährige mit seinem Fiat in der Durchfahrt hängen und verursachte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Da der 37-Jährige nach offiziellen Angaben sichtlich alkoholisiert war, führten die Beamten des Polizeireviers Bruchsal einen Alkoholtest durch. Dieser ergab deutlich mehr als ein Promille, weswegen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

37-Jährigen erwarten Anzeigen nach Unfall am Bruchsaler McDonald’s

Laut einem Sprecher der Karlsruher Polizei erwarten den 37-Jährigen nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Der Fiat war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Einen Big Mac oder anderes Fast Food hätte der 37-Jährige allerdings auch ohne Unfall nicht bekommen: Das Schnellrestaurant schließt um 0 Uhr.