Alkoholisierter 18-Jähriger verletzt in Bretten zwei Polizisten

Am frühen Samstagmorgen wurden Polizisten zu einer Diskothek in Bretten gerufen. Ein 18-Jähriger wehrt sich gegen die Polizei und verletzt die Beamten später.

Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht auf Samstag bei einem Einsatz in Bruchsal mit einem alkoholisierten 18-jährigen Tatverdächtigen verletzt.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags musste die Polizei zu einem Zwischenfall vor einer Diskothek in der Bruchsaler Innenstadt ausrücken. Ein 18-jähriger Besucher der Diskothek geriet gegen 2.10 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Gast sowie dem Sicherheitspersonal der Diskothek.

18-Jähriger zeigt sich aggressiv gegenüber der Beamten

Als die Polizeibeamten den alkoholisierten Verdächtigen nach Abschluss der strafrechtlichen Maßnahmen festnehmen wollten, zeigte dieser zunehmend aggressives Verhalten und versuchte zu fliehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er schließlich festgenommen werden, wobei er sich massiv zur Wehr setzte.

Die Beamten brachten den 18-Jährigen unter Anwendung körperlicher Gewalt auf den Boden. Nachdem der Beschuldigte offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, verständigten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen. Beim Eintreffen des Rettungswagens erwachte der junge Mann wieder und trat erneut aggressiv gegenüber den Anwesenden auf.

Beschuldigter und Polizisten stürzen und verletzen sich leicht

Auch während des Transports und in der Arrestzelle leistete der Festgenommene erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei kam es zu einem Sturz, bei dem sowohl der Beschuldigte als auch zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen erlitten. Die Beamten konnten ihrem Dienst allerdings weiter nachgehen.

Der 18-Jährige wird sich nun wegen mehrerer Vergehen wie Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten müssen.