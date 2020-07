Alltag ohne Auto? Drei Familien aus Bruchsal erzählen, wie das geht

In die Bruchsaler Innenstadt kommt Christine Preisach mit dem Fahrrad gefahren. An ihrem Rad sind Satteltaschen befestigt, und sie trägt einen Rucksack. So ist die 43-Jährige mobil: Denn seit etwa einem Jahr leben Preisach und ihre Familie ohne eigenes Auto. Auch Nina Wienhöfers Familie hat ihr Auto vor gut einem Jahr verkauft. Am Rad der 42-jährigen Biologin hängt ein Anhänger. „Der ist vor allem für unsere Hündin. Die ist nicht mehr ganz so fit, und dann kann sie da rein sitzen”, erzählt Wienhöfer.

In der Stadt mit dem Rad oder der Straßenbahn unterwegs

Ohne Auto lebt auch Kulturwissenschaftlerin Alexandra Kaiser. „Ich habe zwar einen Führerschein, aber ein eigenes Auto hatte ich noch nie”, sagt sie. Seit 2014 lebt die 42-Jährige mit ihrer Familie in Untergrombach. Wegen der Straßenbahnanbindungen hätten sie sich bewusst für Untergrombach entschieden. Obergrombach wäre dagegen ohne Auto schon schwerer zu erreichen.