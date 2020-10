Bruchsaler Sozialwohnungen

Alte Siemenssiedlung in Bruchsal soll untersucht werden

Sozialwohnungen werden in Bruchsal dringend benötigt. Schon bald können die ersten Weidenbusch-Bewohner in ihre neuen Häuser zurückkehren. Und auch in der alten Siemenssiedlung tut sich etwas.