Die Bruchsaler Polizei wirft einem 24-Jährigen gleich mehrere Straftaten vor. Er soll neben anderem einem Elfjährigen ins Gesicht geschlagen haben. Eine Streife nahm ihn am Samstag fest.

Die Bruchsaler Polizei hat einen 24-Jährigen am Samstagnachmittag nach einem mutmaßlichen Raubversuch festgenommen. Eine Streife habe den Mann aufgegriffen, heißt es in einer Mitteilung.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Beschuldigte versucht haben, einer 51-jährigen Frau ihren Rucksack zu entreißen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 14.15 Uhr in der neuen Bahnhofsunterführung in Bruchsal.

Ein Zeuge war darauf aufmerksam geworden und schrie den Angreifer an. Dieser gab laut Aussage sein weiteres Vorhaben auf und floh, bis ihn die Streife gegen 14.30 Uhr fasste.

Beschuldigter greift Frau und Kind in Eggenstein-Leopoldshafen an

Der Mann soll zudem am selben Tag gegen 10.30 Uhr in Eggenstein-Leopoldshafen am Fußweg des Ostrings bei der Haltestelle Schweriner Straße eine 71-jährige Frau körperlich angegangen haben.

Darüber hinaus habe er am gleichen Ort gegen 10.50 Uhr einem Elfjährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, worauf der Junge aus der Nase blutete.