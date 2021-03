Im Transparenzregister geht es darum, die Personen kenntlich zu machen, die hinter juristischen Strukturen wie Vereinen, Verbänden und Unternehmen stehen. So soll der Missbrauch solcher Vereinigungen verhindert werden, etwa zum Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Mit dem Register, das am 1. Oktober 2017 in Kraft trat, wurde auf Bundesebene eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt. Für die Erhebung der fälligen Gebühr von aktuell 4,80 Euro pro Jahr sind das Bundesverwaltungsamt und der Bundesanzeiger Verlag in Köln zuständig, der auch die Bescheide ausstellt.

Gemeinnützige Vereine können sich von der Gebühr befreien lassen. Dafür müssen sie sich auf der Internetseite transparenzregister.de registrieren und einen Freistellungsbescheid hochladen, der beim jeweils zuständigen Finanzamt beantragt werden kann.