Verbrechen

Auch in Waghäusel aktiv: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Trickbetrüger

Das Polizeipräsidium Südhessen fahndet öffentlich nach einem mutmaßlichen Trickbetrüger. Er soll auch am 25. Juni als Taschendieb in einem Supermarkt in Waghäusel-Kirrlach aktiv gewesen sein, wie die Polizei Karlsruhe am Mittwoch mitteilte.