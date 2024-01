„Auf keinen Fall heißes Wasser“: Was tun, wenn die Biotonne einfriert?

Carol Adam, Geschäftsführerin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Karlsruhe, über die besonderen Probleme, die Bürger und Müllabfuhr haben, wenn bei starkem Frost der Bioabfall in der Tonne einfriert.

Adam

Auf keinen Fall heißes Wasser in die Tonne kippen. Denn zu viel Feuchtigkeit ist ja gerade das Problem. Wenn möglich, die Tonne vor der Leerung noch in die Garage oder in den Keller stellen, damit die Abfälle auftauen. Schon wenn die Tonne windgeschützt an einer Hauswand steht, gefriert der Inhalt nicht so schnell. Vorbeugung ist allerdings besser: Feuchte Lebensmittel, Teebeutel oder Kaffeepads könnte man vorher trocknen oder die Küchenabfälle in Zeitungspapier oder Küchenkrepp einschlagen. Gut ist auch unten in die Biotonne einen Eierschachtelkarton zu legen und die organischen Abfälle nicht zu komprimieren. Man kann auch dünne Laubschichten zwischen die Abfälle legen.