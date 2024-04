Auf Nachwuchssuche: In Bruchsal fährt die Polizei groß auf

Der Panzerwagen hat viele Jahre auf dem Buckel. Aber er ist „polizeiblau“.

„1989, als er in Dienst gestellt wurde, war er noch grün“, sagt Polizeihauptkommissar Roger Polzin.

Beim Ausbildungstag der Polizei auf dem Gelände des „Polizeipräsidiums Einsatz“ in Bruchsal ist der Koloss am Sonntag zu besichtigen.

Schweres Gerät wird beim Bruchsaler Ausbildungstag vorgestellt

Polzin ist Experte für Sonderfahrzeuge. Der kugelsichere Brummer auf einem Unimog-Fahrwerk kann mit einem Räumschild bestückt werden, mit dem man Straßensperren beiseiteschieben kann, erläutert er. Der alte Panzer hilft noch aus, der Nachfolger steht in den Startlöchern.

Zusammen mit den Wasserwerfern wird er in bedrohlichen Situationen aus der Halle geholt. Der steht nebenan und ist auf technisch höchstem Stand. Die Basis ist von Mercedes, den Aufbau hat eine Firma für Feuerwehrausrüstung geliefert. Neu ist ebenfalls der Lautsprecherwagen mit Videoband, der bei Veranstaltungen eingesetzt wird, erläutert Benjamin Seigfriedt.

Auch bei der Reiterstaffel aus Mannheim fehlt der Nachwuchs

Wenige Schritte weiter führen vier Reiterinnen der Polizeireiterstaffel aus Mannheim ihre Pferde vor und zeigen, was die Tiere können. „Die Staffel hat zurzeit elf Pferde und 13 Menschen, elf Frauen und zwei Männer“, informiert der Leiter der Reiterstaffel, Polizeihauptkommissar Benjamin Göritz.

Die Bewerbungen hielten sich in Grenzen: „Die Lage der Dienststelle ist nicht attraktiv. In Stuttgart ist das Interesse höher“, so Göritz. Er moderiert die Vorführungen: Eine Reiterin geht mit ihrem Tier furchtlos durch eine Papierwand, die anderen reiten durch Feuer, Rauch und Nebel. Und ein Tier bleibt seelenruhig, als seine Reiterin eine Pistole abschießt.

Jugendliche überlegen in Bruchsal: Nach dem Abi zur Polizei?

Enya Oberhofer (16) und Luisa Gall (15) schauen den Vorführungen gespannt zu. Polizeiarbeit interessiert die beiden. Beim „Girls’ Day“ haben sie reingeschnuppert und wollen jetzt sehen, was es noch gibt. Für Luisa wäre die Hundestaffel denkbar. Sie interessiert sich ebenso für Ermittlungen und Observationen. Enya kann sich die Bereitschaftspolizei als Arbeitsfeld vorstellen. Das sei abwechslungsreich und spannend. Beide wollen erst Abitur machen.

Da sind die drei jungen Männer und die junge Frau, alle 21 und 22 Jahre alt, schon weiter: Sie sind in Ausbildung zum Polizeimeisteranwärter beziehungsweise zur -anwärterin. Sie haben ihre Ausbildung bald durch.

Olivia Hertel gefällt, dass sie Arbeit und Sport kombinieren kann. Reiterstaffel wäre eine Option für sie. Die Vielfalt im Alltag mache Spaß, meint Yannick Maier. Er habe die richtige Entscheidung getroffen. Dustin König arbeitet gern mit Menschen und mag die vielen Einsatzfelder. Masimo Colucci gefällt vor allem die Kameradschaft und die abwechslungsreiche Arbeit.

Auch die Hundestaffel ist in Bruchsal vor Ort

Sehr viele Einsätze, zum Teil überregional und bundesweit, etwa beim Fußball, habe die in Mannheim stationierte Polizeihundestaffel. „Wir haben 42 Tiere, holländische und belgische Schäferhunde“, informiert Thomas Boris, stellvertretender Leiter der Hundestaffel. Die Einsätze seien anstrengend, Schichtdienst sei ebenfalls nicht ohne, meint er.

Die Schutzhunde seien unterschiedlich ausgebildet: „18 sind trainiert auf Rauschgiftsuche, sechs auf Waffen und Sprengstoff und zwei einsetzbar, um Blut aufzuspüren.“ Für den Nachwuchs bei den Beamten sei die Bewerberlage ausreichend. Bei den Tieren unterschiedlich.

1.340 Beamte werden jedes Jahr eingestellt

„Die Bewerberlage ist gut. Positiv ausgewirkt hat sich, dass wir seit mehr als einem Jahr Bewerbungen online annehmen. Das verkürzt die Bearbeitungszeit“, sagt Erste Polizeihauptkommissarin Susanne Motz, die es mit Personal zu tun hat.

Die Digitalisierung könne dennoch Beratungsgespräche nicht ersetzen. 1.340 angehende weibliche und männliche Polizeibeamte würden zu drei Terminen im Jahr eingestellt. Davon seien 660 für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, erläutert Motz.

Ich möchte weniger Büro und mehr raus zu den Menschen. Alina Sauer

Interessentin

Alina Sauer, deren Mutter Verwaltungsangestellte bei der Polizei ist, möchte gerne zur Polizei. Ihre Ausbildung zur Justizfachangestellten würde sie dafür aufgeben, erzählt die 21-Jährige. Sie schätzt die abwechslungsreiche Arbeit, vor allem bei der Kripo und sie sieht in dem Berufsfeld gute Entwicklungschancen. „Ich möchte weniger Büro und mehr raus zu den Menschen.“

Auch Ariana Muncaciu weiß genau, was sie will: „Erst Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Schwetzingen, danach zur Kriminalpolizei oder Schutzpolizei – wegen der Uniform.“