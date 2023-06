Aufzug nach Vandalismus am Bahnhof Bruchsal erneut ausgefallen

Stunden- oder tageweise Ausfälle bei den Aufzügen am Bahnhof Bruchsal kommen immer wieder vor. Jetzt war es wieder soweit.

Ein Dauerbrenner. Der kaputte Aufzug am Bahnhof Bruchsal. Mal an Gleis 1, mal zwischen Gleis 2 und 3 und dann wieder auf Gleis 4 und 5.

Am 22. Juni war es mal wieder soweit. Ein rotes Flatterband sperrte für mehrere Stunden den Zugang zum Aufzug ab. Die Störung des Aufzugs war auf einen Vandalismusvorfall zurückzuführen, teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit: „Die Schachttür war blockiert, dadurch auch die Führung verklemmt.“

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde die Störung umgehend behoben. Der Aufzug ist mittlerweile wieder in Betrieb. Nur wie lange?

Erst im Mai ist der Aufzug turnusmäßig gewartet worden

Ob die Sommerhitze den elektronischen Bauteilen zusetzt? Auch dieses Gerücht gab es nach dem Ausfall. Auf die Anfrage, ob die Aufzüge störungsanfällig sind, verwies die DB darauf, dass der Aufzug zuletzt turnusmäßig im Mai gewartet worden war.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen die Ausfallzeiten der Anlage grundsätzlich so gering wie möglich gehalten werden. „Die barrierefreien Bahnhöfe in der Region bieten mobilitätseingeschränkten Reisenden freien Zugang zum ÖPNV. Die Deutsche Bahn tut deshalb alles, dass die technischen Anlagen funktionieren“, heißt es in einer Mitteilung.