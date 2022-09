Gastronomie

Aus für den Bruchsaler „Bären“: Warum die endgültige Schließung besonders schmerzt

So einfach lässt sich das Lokal nicht ersetzen. In und um Bruchsal hatte es die gutbürgerliche Küche in den vergangenen Jahren schwer. Mit dem Aus für den „Bären“ verliert die Barockstadt einen Magneten.