Auf der Ausbildungsbörse Bruchsal den Traumjob finden

Auf der Suche nach dem Traumjob? Die Ausbildungsbörse Bruchsal bietet am 9. April mit mehr als 70 Unternehmen im Bürgerzentrum optimale Chancen für den Berufseinstieg.

Was kommt nach der Schule? Viele Jugendliche stehen vor der Entscheidung, welchen Weg sie nach dem Abschluss einschlagen. Sie sind in der Phase der Berufsorientierung oder stehen kurz vor den Prüfungen. Zu ihnen gesellen sich junge Erwachsene, die auf der weiterführenden Schule oder im Studium merken, dass eine solide Ausbildung für sie der beste Start ins Berufsleben ist.

Sie alle haben nun das erste Mal seit mehr als zwei Jahren die Möglichkeit, sich auf einer großen Präsenzmesse umfassend zu informieren: Am Samstag, 9. April, findet die Regionale Ausbildungsbörse Bruchsal statt. Von 9 bis 15 Uhr dreht sich im Bürgerzentrum Bruchsal, Am Alten Schloss 22 in Bruchsal, alles um die Themen Berufseinstieg und Karrierechancen.

Die Location liegt mitten in der Bruchsaler Innenstadt, ist für die Besucher perfekt per Fahrrad und ÖPNV oder dank Tiefgarage auch mit dem Auto erreichbar. Mehr als 70 Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsstellen, Berufspraktika und Plätze für ein duales Studium. Alle Branchen und Größen sind vertreten: Von Top-Arbeitgebern, die jeder kennt, bis hin zu Geheimtipp-Firmen, von denen man besser nichts weitererzählt, um dort einen Platz zu ergattern.

Balthasar-Neumann-Schule 2

Schularten: Technisches Berufskolleg 1+2, Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design (Modeschule Bruchsal)

Technisches Berufskolleg 1+2, Dreijähriges Berufskolleg für Mode und Design (Modeschule Bruchsal) Ansprechpartner : Maik Schmidt

Maik Schmidt Telefon: 0721 936 60805

0721 936 60805 Mail: schmidt@bns2.de

schmidt@bns2.de Website: www.bns2.de

www.bns2.de Adresse: Franz-Sigel-Str. 59a, 76646 Bruchsal

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar

Ausbildung (m/w/d) : Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, geprüfter Handelsfachwirt



Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, geprüfter Handelsfachwirt Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts - BWL Handel

Ansprechpartner : Marcus Fuchs

Marcus Fuchs Mail: recruiting@bauhaus-ag.de

recruiting@bauhaus-ag.de Website: www.bauhaus.info/ausbildung/werdeprofi

www.bauhaus.info/ausbildung/werdeprofi Adresse: Fachcentrum 872 Bruchsal, Kammerforststrasse 19, 76646 Bruchsal

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie

Ausbildung (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d) Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d) Ansprechpartnerin : Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie

Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Mail: ausbildung@blanc-fischer.com

ausbildung@blanc-fischer.com Website: blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie Adresse: Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen

Caritasverband Bruchsal e.V.

Ausbildung (m/w/d) : Ausbildung zur Pflegefachmann/frau



Ansprechpartnerin: Carolin Fuchs, Ausbildungskoordinatorin

Carolin Fuchs, Ausbildungskoordinatorin Telefon: 07251 8008- 59

07251 8008- 59 Mail: carolin.fuchs@caritas-bruchsal.de

carolin.fuchs@caritas-bruchsal.de Website: www.caritas-buchsal.de

www.caritas-buchsal.de Adresse: Friedhofstr. 11, 76646 Bruchsal

GEHOLIT + WIEMER, Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH



Ausbildung (m/w/d): Industriekaufmann, Lacklaborant

Industriekaufmann, Lacklaborant Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor (m/w/d) of Arts / Fachrichtung Industrie

Bachelor (m/w/d) of Arts / Fachrichtung Industrie Ansprechpartner: Ralf Ehmann, Personalreferent

Ralf Ehmann, Personalreferent Telefon: +49 (7255) 99 114

+49 (7255) 99 114 Mail: personal@geholit-wiemer.de

personal@geholit-wiemer.de Website: www.geholit-wiemer.de

www.geholit-wiemer.de Adresse: Sofienstr. 36, 76676 Graben-Neudorf

Globus Handelshof

Ausbildung (m/w/d): Ausbildung Verkauf Schwerpunkt Lebensmittel oder Non-Food, Ausbildung Metzger Schwerpunkt Zubereitung von Wurst- und Fleischwaren, Ausbildung zum Koch Schwerpunkt Vorbereitung und Zubereitung von kalten und warmen Speisen, Ausbildung Metzgereiverkäufer Schwerpunkt Verkaufen von Fleisch- und Wurstwaren

Ausbildung Verkauf Schwerpunkt Lebensmittel oder Non-Food, Ausbildung Metzger Schwerpunkt Zubereitung von Wurst- und Fleischwaren, Ausbildung zum Koch Schwerpunkt Vorbereitung und Zubereitung von kalten und warmen Speisen, Ausbildung Metzgereiverkäufer Schwerpunkt Verkaufen von Fleisch- und Wurstwaren Ansprechpartner: André Y. Nunold

André Y. Nunold Telefon: +49 (7254) 986204

+49 (7254) 986204 Mail: a.nunold@globus.net

a.nunold@globus.net Website: www.ausbildungen.globus.de

www.ausbildungen.globus.de Adresse: Hambrücker Landstraße 4, 68753 Waghäusel

Graf Hardenberg

Ausbildung (m/w/d): Automobilkaufmann, Kaufmann im Einzelhandel für KFZ-Teile und Zubehör, KFZ-Mechatroniker, Karosseriebauer, Fahrzeuglackierer

Automobilkaufmann, Kaufmann im Einzelhandel für KFZ-Teile und Zubehör, KFZ-Mechatroniker, Karosseriebauer, Fahrzeuglackierer Ansprechpartner: Jens Mangler

Jens Mangler Website: www.grafhardenberg.de/de/karriere/ausbildung-praktikum

www.grafhardenberg.de/de/karriere/ausbildung-praktikum Adresse: Gerwigstr. 77-83, 76131 Karlsruhe

Heidelberger Druck

Ausbildung (m/w/d): Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachlagerist, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Koch (für Heidelberg Catering Services GmbH), Mechatroniker, Mechatroniker für den Service, Mediengestalter für Digital und Print (FR Gestaltung und Technik) Medientechnologe Druck, Packmitteltechnologe, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik

Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachlagerist, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Koch (für Heidelberg Catering Services GmbH), Mechatroniker, Mechatroniker für den Service, Mediengestalter für Digital und Print (FR Gestaltung und Technik) Medientechnologe Druck, Packmitteltechnologe, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik; Bachelor of Engineering Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen; Bachelor of Arts Digitale Medien Medienmanagement & Kommunikation, BWL – Industrie, BWL - International Business, BWL - Spedition, Transport und Logistik

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik; Bachelor of Engineering Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen; Bachelor of Arts Digitale Medien Medienmanagement & Kommunikation, BWL – Industrie, BWL - International Business, BWL - Spedition, Transport und Logistik Ansprechpartnerin: Monika Frank

Monika Frank Telefon: +49 (6222) 822751

+49 (6222) 822751 Mail: Monika.Frank@heidelberg.com

Monika.Frank@heidelberg.com Website: www.heidelberg.com/karriere

www.heidelberg.com/karriere Adresse: Gutenbergstraße 19, 69168 Wiesloch

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik Sancta Maria, Bruchsal

Schularten Einjähriges Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten, Fachschule für Sozialpädagogik, Fachschule für Organisation und Führung, Berufsfachschule für Zusatzqualifikationen, Fachbereich Erziehung, Schwerpunkt “Sprachförderung im Elementarbereich”, Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildungen

Einjähriges Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten, Fachschule für Sozialpädagogik, Fachschule für Organisation und Führung, Berufsfachschule für Zusatzqualifikationen, Fachbereich Erziehung, Schwerpunkt “Sprachförderung im Elementarbereich”, Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildungen Ansprechpartnerin: Susanne Wessels, Schulleitung

Susanne Wessels, Schulleitung Telefon: +49 (7251) - 93 25 0

+49 (7251) - 93 25 0 Mail: info@fsp-sanctamaria.de

info@fsp-sanctamaria.de Website: www.fsp-sanctamaria.de

www.fsp-sanctamaria.de Adresse: Hochstrasse 6, 76646 Bruchsal

Lackus

Ausbildung (m/w/d): Metallbauer

Metallbauer Duale Studiengänge (m/w/d): Bauingenieurwesen Projektmanagement Hochbau

Ansprechpartner: Stefan Lackus

Telefon: +49 (7251)-9128-0

+49 (7251)-9128-0 Website: www.lackus.de

www.lackus.de Adresse: Werner-von-Siemens-Straße 6, 76694 Forst

Lebenshilfe Bruchsal

Lieblingsmensch gesucht! „Mach Dein FSJ oder Deine Ausbildung bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten“

„Mach Dein FSJ oder Deine Ausbildung bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten“ Telefon: +49 (7251) 7150

+49 (7251) 7150 Website: www.lebenshilfe-bruchsal.de

Adresse: Im Fuchsloch 5, 76646 Bruchsal

Leicht Gruppe

Linhardt

Ausbildung (m/w/d): Medientechnologe Druck/Flexodruck/Siebdruck, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemehcaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Betribestechnik, Fachinformatiker, Industriekaufmann, Industriekaufmann mit Aussenhandelsassistenzt, Fremdsprachen-Industriekaufmann, Eurokaufmann, Mediengestalter Digital und Print, Technischer Produktdesigner

Medientechnologe Druck/Flexodruck/Siebdruck, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriemehcaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker für Betribestechnik, Fachinformatiker, Industriekaufmann, Industriekaufmann mit Aussenhandelsassistenzt, Fremdsprachen-Industriekaufmann, Eurokaufmann, Mediengestalter Digital und Print, Technischer Produktdesigner Ansprechpartnerin: Sonja Rottner

Sonja Rottner Telefon: +49 (7255) 715 483

+49 (7255) 715 483 Mail: sonja.rottner@linhardt.com

sonja.rottner@linhardt.com Website: www.linhardt.com

www.linhardt.com Adresse: Weiherer Straße 41, 76707 Hambrücken

Reineck GmbH / Blech, Bäder, Heizungen

Refratechnik Cement GmbH

Schmitt und Auer Steuerberater

Konrad Schweikert GmbH & Co.KG

Seeburger AG

Ausbildung (m/w/d): Kaufmann-/frau für IT-System-Management

Kaufmann-/frau für IT-System-Management Duale Studiengänge (m/w/d): DHBW Bachelor of Science Informatik, DHBW Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik, DHBW Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

DHBW Bachelor of Science Informatik, DHBW Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik, DHBW Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management Ansprechpartner: Maximilian Hagmann

Maximilian Hagmann Telefon: +49 (7252) 961703

+49 (7252) 961703 Mail: m.hagmann@seeburger.de

m.hagmann@seeburger.de Website: www.seeburger.com/de/karriere/talentschmiede

www.seeburger.com/de/karriere/talentschmiede Adresse: Edisonstraße 1, 75015 Bretten

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausbildung (m/w/d): Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann

Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann Duale Studiengänge (m/w/d): Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen

Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen Ansprechpartner: Markus Süss, Technische Ausbildung / Klaus-Peter Schillo, IT/kfm. Ausbildung, Duales Studium

Markus Süss, Technische Ausbildung / Klaus-Peter Schillo, IT/kfm. Ausbildung, Duales Studium Telefon: +49 (7251) 753902

+49 (7251) 753902 Mail: ausbildung@sew-eurodrive.de

ausbildung@sew-eurodrive.de Website: www.sew-eurodrive.de/ausbildung

www.sew-eurodrive.de/ausbildung Adresse: Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

SGKA Schulen

Sparkasse Kraichgau

Ausbildung (m/w/d): Bankkaufmann, Finanzassistent, AusbildungPLUS

Bankkaufmann, Finanzassistent, AusbildungPLUS Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts BWL-Bank, Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management

Bachelor of Arts BWL-Bank, Bachelor of Arts BWL-Digital Business Management Ansprechpartner: Gunnar Seitz – Ausbildungsleiter

Gunnar Seitz – Ausbildungsleiter Telefon: +49 (7251) 773320

+49 (7251) 773320 Mail: gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de

gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de Website: www.sparkasse-kraichgau.de/karriere

www.sparkasse-kraichgau.de/karriere Adresse: Friedrichsplatz 2 - 76646 Bruchsal

Stadtverwaltung Bruchsal

Ausbildung (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer/in, Forstwirt/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik

Verwaltungsfachangestellte/r, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer/in, Forstwirt/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Kinder- und Jugendarbeit, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Netzwerk- und Sozialraumarbeit, Bachelor of Arts – Öffentliche Wirtschaft, Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen

Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Kinder- und Jugendarbeit, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Fachrichtung Netzwerk- und Sozialraumarbeit, Bachelor of Arts – Öffentliche Wirtschaft, Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen Ansprechpartnerin: Vanessa Mail, Personal- und Organisationsamt

Vanessa Mail, Personal- und Organisationsamt Telefon: +49 (7251) 79231

+49 (7251) 79231 Mail: ausbildung@bruchsal.de

ausbildung@bruchsal.de Website: www.bruchsal.de/Ausbildung

www.bruchsal.de/Ausbildung Adresse: Kaiserstraße 66, 76646 Bruchsal

Stadtverwaltung Kraichtal

Ausbildung (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte/r, Fachkraft für Wasserversorungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik

Verwaltungsfachangestellte/r, Fachkraft für Wasserversorungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management

Bachelor of Arts – Public Management Ansprechpartnerin: Sandra Brecht, Sachgebiet Personal und Organisation

Sandra Brecht, Sachgebiet Personal und Organisation Telefon: +49 (7250) 7768

+49 (7250) 7768 Mail: bewerbung@kraichtal.de

bewerbung@kraichtal.de Website: www.kraichtal.de

www.kraichtal.de Adresse: Rathausstraße 30, 76703 Kraichtal

Volksbank Bruchsal-Bretten eG