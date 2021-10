Mit der Ausbildungsmesse „GBZ meets Sprungbrett Ausbildung“ feiert das Gewerbliche Bildungszentrum (GBZ) in Bruchsal am 16. Oktober sein 40. Jubiläum. Das spannende Angebot vor Ort bietet angehenden Berufseinsteigern beste Chancen auf einen gelungenen Start ins Arbeitsleben.

Noch auf der Suche nach der richtigen Berufsausbildung? Dann sollte man sich den 16. Oktober dick im Kalender eintragen: Das Gewerbliche Bildungszentrum (GBZ) in der Bruchsaler Südstadt feiert an diesem Tag sein 40-jähriges Bestehen und lädt zu einer besonderen Ausbildungsmesse unter dem Titel „GBZ meets Sprungbrett Ausbildung“ ein.

Von 9 bis 13 Uhr stehen im Zuge dieser Veranstaltung den Besuchern auf dem weitläufigen Gelände der Balthasar Neumann Schulen vielseitige Informationsangebote und Aussteller zur Verfügung. Etwa 40 Betriebe sind mit an Bord und präsentieren einen spannenden Einblick in verschiedene Arbeitstechniken sowie Wissenswertes rund um mögliche Berufs- und Karrierechancen.

Bei der Ausbildungsmesse„GBZ meets Sprungbrett Ausbildung“ gelten die aktuellen Hygieneregeln sowie das Hygienekonzept der Balthasar-Neumann-Schulen. Am Einlass erfolgen eine Kontaktdatenerfassung und „3G“-Kontrolle. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich.

Als Kompetenzzentrum für moderne Aus-, Fort- und Weiterbildung steht das GBZ der regionalen Wirtschaft als Dualpartner zur Verfügung. Im Zuge der guten Zusammenarbeit sind bei der Messe am 16. Oktober viele verschiedene Unternehmen vor Ort und zeigen neben ihrem Leistungsspektrum, welche Chancen junge Berufseinsteiger in der Umgebung erwarten.

Die Messe ist ein Top-Angebot und richtet sich an alle, die noch auf der Suche nach dem passenden Beruf und einer Ausbildungsstelle sind. Danke des Hygienekonzepts vor Ort ist ein optimaler Informationsaustausch der Besucher mit den Ausstellern möglich.

ARGO-HYTOS GmbH

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriekaufmann, Industriemechaniker, Elektroniker

Kontakt: Saskia Unger s.unger@argo-hytos.com www.argo-hytos.com www.argo-hytos.com/de/jobs/ausbildung-und-studium Industriestraße 9, 76703 Kraichtal-Menzingen

Graf Hardenberg GmbH, Autohaus

Dafür stehen wir!

Graf Hardenberg ist eine der erfolgreichsten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Mit über 1.600 Beschäftigten an 17 Standorten und in 33 Betrieben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vertreten wir die zehn starken Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Porsche, Ford, Vespa und Harley-Davidson. Außerdem sind wir auf Großkunden und Flottenmanagement spezialisiert.

Steig’ ein – und starte deine Karriere!

Du begeisterst dich für die Automobilbranche, arbeitest gerne im Team, bist technikbegeistert und hast Spaß im Umgang mit Kunden?Dann starte deine Karriere bei uns mit einer Ausbildung im kaufmännischen oder im technischen Bereich.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): KFZ-Mechatriniker, KFZ-Mechatoriniker für System und Hochvolttechnik, Mechaniker für Karosserie-Instandhaltungstechnik, Fahrzeuglackierer, Automobilkaufmann, Einzelhandelskaufmann in Fachrichtung Lagerlogistik

Kontakt: Jens Mangler Jens.mangler@grafhardenberg.de +49 (7251) 3840109 www.grafhardenberg.de Murgstr. 9-13, 76646 Bruchsal

Neff GmbH

Kennst Du schon die Neff GmbH? Hast du Dich schon einmal gefragt, was sich eigentlich in den großen grauen Gebäuden am Rande von Bretten verbirgt?

Die Neff GmbH als Teil der BSH Hausgeräte Gruppe ist ein traditionsreicher Standort, der Backöfen und Dunstabzugshauben hier in Bretten herstellt. Wir setzen auf moderne Produktionssysteme, haben eine komplexe Lagerlogistik und arbeiten in dynamischen Teams, um hochwertige Produkte liefern zu können.

Wir schätzen unsere engagierten jungen Mitarbeiter und bieten Dir bei guten Leistungen die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung/dem Studium.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker

Kontakt: Petra Schleicher BTN-Info-Ausbildung@bshg.com +49 (7252) 976289 www.neff.de Ruiter Str. 8, 75015 Bretten

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

SEW-EURODRIVE sorgt für Bewegung: Mit wegweisenden Technologien in der Antriebs- und Automatisierungstechnik. Weltweit mit dabei sind über 18.000 Mitarbeiter in 52 Ländern, darunter 190 Auszubildende und 75 dual Studierende.

Bei uns kannst du viel bewegen und lernen - mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium das Spaß macht! Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben erwarten dich. Treffe die richtige Entscheidung – für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei SEW-EURODRIVE!

Ausbildungsmöglichkeiten (w/m/d): Elektroniker Betriebstechnik, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann

Duales Studium (w/m/d), Duale Hochschule Karlsruhe: Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen

StudiumPLUS (w/m/d), Hochschule Karlsruhe, 4,5 Jahre, inklusive parallele IHK-Ausbildung Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik

Kontakt: Markus Süss, Technische Ausbildung Klaus-Peter Schillo, IT/kfm. Ausbildung, Duales Studium ausbildung@sew-eurodrive.de +49 (7251) 753902 www.sew-eurodrive.de/ausbildung Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

Siegel bad & heizung

Motivierte Mitarbeiter und echtes Teamwork sind die Eckpfeiler des Erfolgs von Siegel bad & heizung.

Der Familienbetrieb wurde auch in die Qualitätsgemeinschaft bad&heizung aufgenommen. Durch regelmäßige Weiterbildung kann das Unternehmen auf die individuellen Anforderungen und Wünsche ihrer Kunden eingehen, egal ob Sanierung oder Neubau.

Das Kundendienst-Team betreut die Anlagen bei Wartungen und Störungen. Als Spezialist für umweltorientierte Heizsysteme und Komplettbäder sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Kundenzufriedenheit und guter Service sind oberstes Ziel.

Siegel bad&heizung steht für traditionelle Werte wie Erfahrung, hochwertige Qualität, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit.

Sparkasse Kraichgau

Perfekter Einstieg ins Berufsleben bei der Sparkasse Kraichgau

Ausbildung mehrfach ausgezeichnet: anspruchsvoll und voller Perspektiven für die Karriere Wer was von Geld versteht, hat immer gute Karten, ganz gleich, ob beruflich oder privat. Mit einer Ausbildung bei der Sparkasse Kraichgau schaffen sich Bankkauffrau / Bankkaufmann, Finanzassistent/-in und Bachelor of Arts (BWL-Bank & BWL Digital Business Management) die besten Perspektiven für Zukunft und Karriere. Ob Privat- und Firmenkunden, Immobilien oder Anlageberatung – bei der Sparkasse Kraichgau lernt man alle wichtigen Finanzbereiche kennen und wird fit für den Job gemacht. Und das mit Auszeichnung: Nach dem besten Absolventen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg stellte die Sparkasse Kraichgau auch die Prüfungsbesten der IHK Karlsruhe und der IHK Rhein-Neckar in den letzten 3 Jahren. Eine Ausbildung bei der Sparkasse Kraichgau ist der perfekte Einstieg ins Berufsleben!

Ausbildungs- und Studienangebote(m/w/d): Bankkauffrau/Bankkaufmann, Finanzassistent/-in, Bachlor of Arts (BWL-Bank & BWL Digital Business Management)

Kontakt: Gunnar Seitz, Ausbildungsleiter Gunnar.seitz@sparkasse-kraichgau.de +49 (7251) 773320 www.sparkasse-kraichgau.de/ausbildung Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal

Stadtverwaltung Bruchsal

„Mehr als Du erwartest“ - Ausbildung bei der Stadt Bruchsal

Mit fast 700 Mitarbeiter/-innen und ca. 35 Auszubildenden ist die Stadt Bruchsal einer der größten Ausbildungsbetriebe in Bruchsal. Zahlreiche ausbildungsbegleitende Maßnahmen, wie z.B. die Einführungswoche mit Tagesausflug, verschiedene Projekte sowie Fortbildungsmöglichkeiten ergänzen eine spannende Ausbildung - neben der klassischen Verwaltung auch in den verschiedensten Bereichen.

Sie erhalten u.a. einen Lernmittelzuschuss, vermögenswirksame Leistungen und Weihnachtsgeld. Außerdem bietet die Stadt Bruchsal flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement.

Ausbildungsangebot (m/w/d): Verwaltungsfachangestellte/r, Fachinformatiker/in - Systemintegration, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer/in, Forstwirt/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik

Studienangebot (m/w/d): Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit Fachrichtung Kinder- und Jugendarbeit, ·Bachelor of Arts – Soziale Arbeit Fachrichtung Netzwerk- und Sozialraumarbeit, Bachelor of Arts – Öffentliche Wirtschaft ·Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen

Kontakt: Vanessa Mail, Personal- und Organisationsamt ausbildung@bruchsal.de +49 (7251) 79231 www.bruchsal.de/Ausbildung Kaiserstraße 66, 76646 Bruchsal

STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH

Die Firma STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH ist seit über 70 Jahren bewährter Servicepartner rund um „Truck & Trailer“. Seit 1948 beschäftigt sich das Unternehmen ausschließlich mit Nutzfahrzeugen, deren Wartung und Instandsetzung. STAIGER Nutzfahrzeuge GmbH ist ein Familienunternehmen, in dem die persönliche Beziehung zu deren Kunden und die große Liebe zu Lkw’s die absolute Grundlage der täglichen Motivation sind.

Wolfgang Reineck, Blech, Bäder, Heizung