Auto erfasst Fahrradfahrer in Bruchsal

Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Bruchsal von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der 47-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in einem Bruchsaler Industriegebiet von einem Pkw erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er bei dem Unfall in der Vichystraße leicht verletzt. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 47-jährige Pkw-Fahrer gegen 16.40 Uhr auf der Straße unterwegs. Von dort aus wollte er nach links in die John-Deere-Straße abbiegen. Offenbar übersah er dabei den Fahrradfahrer. Der Sachschaden betrug lediglich etwa 200 Euro.