Auto verletzt 83-jährige Frau in Bruchsal und fährt davon

Eine 83-jährige Frau ist am Montag verletzt worden, nachdem ein Auto sie angefahren hat. Der Fahrer fuhr danach unerlaubt davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Auto hat am am Montagnachmittag eine 83-jährige Frau in Bruchsal angefahren und verletzt. Danach fuhr der Wagen ohne anzuhalten davon, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Kammerforststraße gestanden, als ein unbekannter Autofahrer sie vermutlich beim Ausparken erfasste. Dadurch stürzte die Frau zu Boden.

Polizei sucht Zeugen Zeugen oder Hinweisgeber können sich bei dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer (0 72 51) 72 60 melden.