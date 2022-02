Autofahrer fährt Fußgängerin in Bruchsal an

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag eine 44 Jahre alte Fußgängerin in Bruchsal angefahren. Der Autofahrer hatte offenbar das Rotlicht seiner Ampel übersehen.

Eine 44-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Bruchsal leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 10.15 Uhr auf der Pfeilerstraße in Richtung Tunnel unterwegs. Die Ampel an der Kreuzung „Am alten Schloß“ schaltete auf Rot und die zugehörige Fußgängerampel auf Grün. Der 36-Jährige achtete offenbar nicht auf das Rotlicht und auch nicht auf die Frau, die die Pfeilerstraße auf dem Fußgängerweg überqueren wollte.

Der 36-Jährige fuhr über die Füße der 44-Jährigen. Glücklicherweise erlitt sie nur leichtere Verletzungen und kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.