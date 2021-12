Autofahrer verursacht in Bruchsal Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Nachdem ein Autofahrer am Sonntag die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeugs missachtete, ist der Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort in ein Auto.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Karlsruhe, bog der 54-jähriger Autofahrer gegen 11.40 Uhr von der Florian-Geyer-Straße nach links in die Franz-Sigel-Straße ab und übersah hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Infolgedessen geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte in ein weiteres Auto. Glücklicherweise konnte der Entgegenkommende seinen Wagen vor dem Aufprall zum Stillstand bringen, sodass Schlimmeres verhindert wurde.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund des Vorfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.