Autofahrerin verursachte Verkehrsunfall und flüchtete

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 2. Dezember, in Bruchsal beim alten Güterbahnhof unter Beteiligung eines Autos und einer Radfahrerin ist die Autofahrerin geflüchtet.

Wie das Polizeirevier Bruchsal feststellt, war die Autofahrerin gegen 16.10 Uhr auf der Werner-Von-Siemensstraße vom Bahnhof kommend in Richtung des Alten Güterbahnhofs unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei beschleunigte sie und übersah die in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin.

Es kam zu einem Unfall. Die 65-Jährige Fahrradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Obwohl die Pkw-Fahrerin dies laut Zeugenaussagen bemerkt haben muss, flüchtete sie. Die weiteren Ermittlungen zur Verursacherin, deren Fahrzeugkennzeichen weitestgehend bekannt ist, hat die auf Unfallfluchten spezialisierte Verkehrsgruppe des Polizeipräsidiums Karlsruhe übernommen.