Autounfall bei Bruchsal fordert ein verletztes Kind und hohen Sachschaden

Ein leicht verletztes Kind und ein enormer Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Kreisstraße 3526 zwischen Forst und Bruchsal.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 44-Jähriger gegen 14.30 Uhr auf der Bruchsaler Straße von Forst in Richtung Bruchsal. An der Auffahrt der B35a auf die Kreisstraße missachtete eine Autofahrerin den Vorrang des Autofahrers, sodass es zur Kollision kam.

Der Zusammenstoß löste in beiden Autos die Airbags aus. Dabei wurde ein Kind, welches sich im Auto des 44-Jährigen befand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem sei an beiden Autos ein erheblicher Sachschaden entstanden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.