Autounfall in Bruchsal-Untergrombach endet mit zwei Verletzten

Ein Autofahrer und seine Beifahrerin wurden bei einem Unfall am Dienstag in Bruchsal-Untergrombach leicht verletzt.

Karambolage am Dienstag

Ein 29-jähriger Fahrer ist am Dienstagmittag mit einem in der Bruchsaler Straße geparkten Auto in Untergrombach kollidiert.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann gegen 17 Uhr von der Straße ab und stieß daraufhin in das Auto.

Durch den starken Aufprall wurde das geparkte Auto außerdem auf ein weiteres Auto geschoben.

29-Jähriger und Beifahrerin leicht verletzt

Sowohl der Mann als auch die Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.