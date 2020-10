36-jährige verursacht Autounfall in Östringen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Östringen wurde eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte fuhr der 36 Jahre alte Unfallverursacher auf der Hauptstraße in Richtung Angelbachtal.

Im Einmündungsbereich Frank-Gurk-Straße wollte er in diese nach links abbiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden Skoda-Fahrer und kollidierte frontal mit diesem. Infolge dessen werden beide Fahrzeuge auf den im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartenden BMW geschoben. Durch den Unfall wird der 36-jährige leicht verletzt und konnte durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.