Alkoholisierter Autofahrer beschädigt geparktes Motorrad in Bad-Schönborn

Ein 35-jähriger Toyota-Fahrer beschädigte unter dem Einfluss von Alkohol am frühen Mittwochmorgen ein am Straßenrand geparktes Motorrad.

Unter Alkoholeinfluss gestanden hat ein 35-jähriger Toyota-Fahrer, als er am frühen Mittwochmorgen ein am Straßenrand geparktes Motorrad beschädigte. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, habe eine Zeugin den Mann beobachtet, wie er gegen 03.00 Uhr in der Winzerstraße zunächst gegen das Motorrad fuhr und anschließend rangierte. Daraufhin habe sie den Fahrer angesprochen und die Polizei verständigt.

Der 35-Jährige war bei der Kontrolle derart uneinsichtig und aggressiv, dass ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin musste der 35-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 4.000 Euro.