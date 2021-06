Angriff auf psychisch kranken Mann in Mingolsheim: Polizei ist Verdächtigen auf der Spur

Offensichtlich verdichten sich bei der Polizei die Hinweise, wer die beiden jungen Männer sind, die am Samstagnachmittag einen Mann in Bad Schönborn-Mingolsheim angegriffen haben. Das teilt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit. Wichtig sei jetzt vor allem, den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Inzwischen hätten sich bereits einige Zeugen gemeldet.

Zu dem Angriff war es am Samstag gegen 14.30 Uhr gekommen. Ein psychisch auffälliger Mann war beobachtet worden, wie er mit einer Zeltstange aus Aluminium herumfuchtelte und schrie.

Er war Richtung Rathaus unterwegs, als zwei Männer ihm die Stange abnahmen und damit auf ihn einschlugen.

Der Mann, der bei der Polizei bereits bekannt ist und aus der Region stammt, wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Täter flüchteten unerkannt.

Zeugin berichtet von dem Angriff

Eine Anwohnerin in der Friedrichstraße, die nicht genannt werden will, berichtet: „Wir saßen am Samstag in unserem Garten, als wir Geschrei hörten. Wir dachten: Oh, was ist da los in unserem Ort? Aber als wir vor die Tür schauten, war nichts mehr zu sehen. Der Schreier war schon weitergezogen. Was er gerufen hat, war unverständlich. Später muss er dann wohl bei einer Hofeinfahrt an der nächsten Kreuzung beim Café Müller auf die beiden Angreifer getroffen sein. Gesehen davon haben wir nichts.“

Die Friedrichstraße ist eine wichtige und sehr lange Straße im Ortszentrum von Mingolsheim. Sie führt von der Bundesstraße 3 in östlicher Richtung vorbei an Marktplatz und Rathaus zur katholischen Pfarrkirche St. Lambertus. Teilweise stehen dort noch Fachwerkhäuser, außerdem gibt es bekannte Lokale und ein beliebtes Eiscafé.