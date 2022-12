Bad Schönborn: Das erste Weihnachtsfest ohne Eric wird nicht einfach

Der Gang zum Friedhof in Mingolsheim gehört für die Eltern Tina und Heiko aus Bad Schönborn seit Ende April zur täglichen Routine. Ein Weihnachtsbaum steht auf dem Grab. Bunte Kugeln und eine Lichterkette schmücken das Bäumchen.

Zu Erics elften Geburtstag im August schweben bunte Luftballons und Sommerblumen über dem Grab. Spinnweben aus Watte und gruselige Kürbisgesichter erinnern zu Halloween daran, dass der Zehnjährige immer gerne geschminkt mit seinen Freunden bei den Nachbarn nach Süßigkeiten gefragt hat. „Bei aller Trauer versuchen wir, es ihm schön zu machen“, erzählt sein Vater.

Die Erinnerung ist noch frisch: Nach der Diagnose akute lymphatische Leukämie im Sommer 2021 hatte die verzweifelte Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender begonnen. Letztlich erwies sich Erics zwei Jahre ältere Schwester Lena als geeignete Spenderin. Doch trotz Stammzellentransplantation konnten sich die Leukämiezellen weiter vermehren.

Auch wenn wir jetzt trauern, können wir nicht für den Rest unseres Lebens Trübsal blasen. Vater Heiko

Zuhause erinnern jetzt überall Bilder an Eric. Seine Sachen und sein Zimmer sind noch da, der Platz am Esstisch ist leer. „Wir wussten, was passieren kann. Jetzt gibt es bessere Tage und viele schlechte. Aber auch wenn wir jetzt trauern, können wir nicht für den Rest unseres Lebens Trübsal blasen“, sagt Papa Heiko freimütig.

Weihnachten will Erics Familie trotzdem feiern

Eine besondere Herausforderung für die Familie wird das Weihnachtsfest werden. Das erste Fest ohne Eric. Und ohne Erics geliebte Oma. Deren Tod musste der Junge kurz vor seinem Ende auch noch verarbeiten. Den Feiertagen sieht man in Mingolsheim deshalb mit Bangen entgegen. Und es wird schwieriger, je näher der Tag rückt.

„Wir werden trotzdem feiern, vielleicht nicht so ausgelassen. Wir werden einen Weihnachtsbaum aufstellen und Geschenke verteilen. Darauf zu verzichten, bringt die Verstorbenen nicht zurück“, so der Vater.

Die Familie geht offensiv mit ihrer Trauer um. Nach der Beerdigung sei man bewusst zum Maibaum-Stellen gegangen, um sich mit Freunden und Nachbarn zu unterhalten. „Mit uns kann man normal reden“, sagt Erics Papa.

Fremde beten am Grab, Freunde hinterlassen ein Urlaubs-Souvenir

Auf der Facebookseite „Gemeinsam für Eric“ teilt die Familie Erinnerungen und Bilder – auch eine Form der Trauerverarbeitung. Dort hat sie auch um Spender geworben und über die Entwicklung informiert.

Am Grab hinterlassen Erics Freunde immer mal wieder kleine Geschenke: einen bemalten Stein, einen Kürbis oder ein Mitbringsel aus dem Urlaub. Auch völlig Unbekannte sieht die Familie immer wieder. „Sie stellen eine Kerze hin, beten und gehen wieder“, berichten die Eltern. Die Suche nach einem geeigneten Spender hatte vor einem Jahr in der Öffentlichkeit eine große Resonanz.

Über 2.500 Menschen ließen sich mit Unterstützung der Organisation DKMS typisieren. Dabei wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich in der Wangenschleimhaut genommen. Die Daten kommen in eine Spenderdatei, die weltweit abgerufen werden kann. „Wenn Erics Schicksal die Menschen berührt, die Typisierung für einen Erkrankten der Sechser im Lotto ist und ihm dadurch eine zweite Chance geschenkt wird, dann freut uns das sehr. Auch wenn es unseren Verlust nicht ungeschehen macht“, sagt sein Vater.

Erics Schicksal berührt auch an Leukämie erkrankten Rektor aus Östringen

Einem ist Erics Tod besonders nahe gegangen: Alexander Oberst. Der 51-Jährige ist seit 2012 Rektor an der Thomas-Morus-Realschule Östringen. Ein Jahr zuvor, im Sommer 2020 hatte er ebenfalls die Diagnose chronische lymphatische Leukämie erhalten.

Im Dezember 2021 fand mit Hilfe von Kollegen, (ehemaligen) Schülern und der Organisation Blut e.V. eine große Typisierungsaktion in Östringen statt. „Die große Unterstützung hat mich sehr berührt“, erzählt Oberst.

Mit Hilfe der weltweiten Datenbank wurde schließlich ein passender Spender gefunden. Die Transplantation fand am 26. Januar statt. Seither geht es Oberst immer besser. Seit Mitte November ist er auch wieder in der Schule: „Die Arbeit lenkt ab, und man horcht nicht permanent in sich herein“, sagt Oberst.

Seit der schweren Erkrankung haben sich für Alexander Oberst die Schwerpunkte im Leben verschoben: „Seid nett zueinander und pflegt Freundschaften.“ Der 52-Jährige versucht, alles etwas lockerer zu nehmen. Aber die Angst ist ein ständiger Begleiter, erzählt er.

An Lekämie erkrankter Klimamanager aus Kraichtal schöpft wieder Hoffnung

Zuversichtlicher sieht auch die Familie von Angelo Castellano aus Kraichtal ins neue Jahr. Beim Klimamanager der Gemeinde Ubstadt-Weiher wurde nach einem unbeschwerten Sommerurlaub eine besonders schwere Form der Leukämie festgestellt. Die Ärzte haben keine große Hoffnung gemacht, einen passenden Spender zu finden, wie seine Frau Nadine erzählt.

Seit Ende September wird er immer wieder im Städtischen Klinikum in Karlsruhe behandelt. Glücklicherweise haben Untersuchungen ergeben, dass sein Bruder und zwei Cousins mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit als Spender in Frage kommen.

Zwischen den Jahren soll nach einer starken Chemotherapie nun die Transplantation stattfinden. Weihnachten, Silvester und seinen Geburtstag wird Castellano deshalb in der Klinik verbringen.

„Wir haben mit den Kindern vorgefeiert“, sagt Nadine Castellano. Wie es sich für einen kommunalen Klimamanager gehört, mit einem klimaneutralen Baum aus Holz, der immer wieder verwendet werden kann.

Zwischenzeitlich hatte es nicht so gut ausgesehen: Blutproben waren auf dem Weg zwischen Italien und Deutschland verloren gegangen. Ein Cousin musste deswegen extra zur Probenentnahme nach Karlsruhe fliegen. Weil bei ihm eine seltene Mutation festgestellt worden war, bekam er ein Studienmedikament.