Betrunkener exhibiert sich an Bushaltestelle in Bad Schönborn

Ein junger Mann wurde am Montagnachmittag in Langenbrücken von der Polizei festgenommen, nachdem er sich betrunken an einer Bushaltestelle befriedigte. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er auf der Polizeiwache das Bewusstsein.