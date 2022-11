Betrunkener verursacht in Bad Schönborn einen Unfall und schläft am Steuer ein

Die Polizei hatte am Sonntag Bad Schönborn einen schlafenden Fahrer in einem Auto mit laufendem Motor bemerkt. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war und zuvor einen Unfall verursacht hatte.

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Bad Schönborn von der Polizei geweckt worden. Wie die Beamten mitteilten, parkte der Mann gegen 5 Uhr mit laufendem Motor auf dem Bahnhofsparkplatz in der Bahnhofsstraße.

Als die Polizisten den Mann schließlich kontrollierten, bemerkten sie einen starken Alkoholgeruch. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Außerdem stellte sich heraus, dass er zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Er touchierte mit seiner Stoßstange ein anderes Auto, welches ebenfalls am Bahnhof parkte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Dem Verantwortlichen wurde im Anschluss auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr rechnen. Außerdem wurde ihm sein Führerschein abgenommen.