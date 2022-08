Bittersüß und ziemlich schmerzhaft: Die schlimmsten Ferienjobs regionaler Promis

Weil sich Chris Nad aus Waghäusel als Schüler seine Wünsche selbst finanzierte, nutzte er die Ferien zum Geldverdienen. Verschiedene Jobs machten zum Beispiel die Anschaffung eines Mountainbikes und einer Stereoanlage möglich.

Mit 16 stand das erste Moped auf der Wunschliste. Als ein Bekannter der Eltern ihm einen „tollen Job“ beim Kernkraftwerk (KKW) Philippsburg vermittelte, „hab ich mich tierisch gefreut“, erinnert sich der heute 48-jährige Manager der erfolgreichen Glam-Rock-Band „Pussy Sisster“, die er 2002 zusammen mit seinem Bruder Alex gründete.

Bei dem Job im Kraftwerk könne er „zusammen mit einem Kumpel gutes Geld verdienen“, war ihm in Aussicht gestellt worden. Voller Vorfreude traten die Jungs am ersten Tag an und wurden in der Gärtnerei eingeteilt.

Wir sollten die Grünanlagen wässern und durften mit einem Hako übers Gelände fahren. Das war schon mal klasse. Chris Nad, Manager Glam-Rock-Band Pussy Sisster

„Wir sollten die Grünanlagen wässern und durften mit einem Hako übers Gelände fahren. Das war schon mal klasse“, lacht er heute. Aber dann kam der zweite Tag und es hieß, das Unkraut um die beiden Kühltürme zu entfernen. „Das Schlimme war, dass die Sockel mit Kieselsteinen eingefasst waren“, berichtet Chris Nad. Ziemlich schnell spürten die beiden Teenager sowohl Rücken als auch Finger. „Das war hart, vor allem dass das die nächsten drei Wochen so weitergehen sollte.“

Drei Wochen lag Unkraut um Türme von Ludwigsburger Kernkraftwerk jäten

Zweieinhalb Wochen und eindreiviertel Kühltürme später „haben wir die Hacke geschmissen, uns auf unsere Fahrräder geschwungen und sind heimgefahren“. Geld gab es trotzdem, mit dem Chris Nad den Grundstein seiner inzwischen beachtlichen Moped-Sammlung legte.

Auf eine ganze Reihe Ferienjobs kann Heribert Rech, ehemaliger Innenminister von Baden-Württemberg, aus Bad Schönborn zurückblicken. Als Schüler hat er bei einer Langenbrücker Möbelfabrik in der Lackiererei geholfen – für 50 Pfennig in der Stunde. War im Büro einer Baufirma tätig, als Mutterschaftsvertreter im Einkauf bei der ICI in Östringen und hat als Abiturient in Heidelberg Meinungsumfragen gemacht.

Liebe auf den ersten Blick lockte Heribert Rech aus Bad Schönborn zu Job bei Kramer-Mühle

Doch ein Job war für ihn gleichermaßen schrecklich wie wunderbar: Als 25-jähriger Jurastudent hatte er sich Hals über Kopf „bei der Fronleichnamsprozession in ein Mädchen mit schwarzen Zöpfen in einem weißen Kleid“ verliebt. Nun war es ausgerechnet die 19-jährige Tochter des Mühlenbesitzers Kramer „und ich als Flüchtlingskind und kleiner Schneidersohn hatte kaum Hoffnung von ihr erhört zu werden.

Aber – dem jungen Heribert gelang es, als Ferienjobber in der Kramer-Mühle eingestellt zu werden, um seiner großen Liebe Daniela nah zu sein, denn sie arbeitete in den Ferien im Büro der Mühle. Schon sein erster Einsatz war der Schlimmste. Er war beim Aufbau eines sogenannten Achenbachsilos eingeteilt.

Es waren unendlich viele Schrauben und es war August. Ich habe mich gefühlt wie im Backofen. Heribert Rech, ehemaliger Innenminister

Die zylinderförmige Konstruktion bestand aus Metallringen, die nach und nach aufgebaut wurden. „Ich stand innen und musste die Bohrlöcher passgenau finden und zusammenschrauben. Es waren unendlich viele Schrauben und es war August. Ich habe mich gefühlt wie im Backofen“, erinnert er sich.

Am Ende gab es ein Happy End für den Politiker

Bohrlochgroße Lichtblicke gab es nur, wenn Daniela zweimal am Tag an der Silobaustelle vorbeikam. „Die zweimal zehn Sekunden waren schön und schmerzlich zugleich, weil sie zwar sichtbar und doch scheinbar unerreichbar für mich war.“ Heribert Rech hat noch einiges an Arbeit in der Mühle getätigt. Er lieferte zentnerschwere Mehlsäcke nach Heidelberg in enge Gassen aus, schleppte sie schmale Treppen hinauf und half beim Abladen des Getreides.

Zur körperlichen Tortur kam stets auch der Herzschmerz. Heribert Rech, Politiker aus Bad Schönborn

„Zur körperlichen Tortur kam stets auch der Herzschmerz“, sagt der 72-Jährige rückblickend. Letztendlich hat sich sein Einsatz aber gelohnt. Daniela durfte mit ihm ausgehen, sogar in den Skiurlaub fahren und wurde schließlich seine Ehefrau.