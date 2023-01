Brand im Kleintierpark Mingolsheim geht glimpflich aus

Den Tieren geht es gut, der Schaden hält sich wohl in Grenzen: Ein Schwelbrand im Kleintierpark Mingolsheim ist glimpflich ausgegangen.

Gegen 21 Uhr am Samstagabend war die Bad Schönborner Feuerwehr zum Tierpark gerufen worden, gemeldet war ein Scheunenbrand.

Viel Rauch über dem Mingolsheimer Tierpark

Vor Ort stellte sich heraus, dass es durch einen Holzofen im „Tierparkstadl“, der für Veranstaltungen genutzt wird, zu einem Schwelbrand unter dem Dach gekommen war. „Die Rauchentwicklung war bei unserem Eintreffen sehr stark“, berichtet Feuerwehrkommandant Thorsten Albrecht. Dennoch sei die Situation schnell unter Kontrolle gewesen. Für die Tiere habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden.

Jedoch waren die Feuerwehrleute rund zwei Stunden beschäftigt. „Wir mussten die Verkleidung lösen, um alles ablöschen zu können“, so Albrecht weiter. Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass Glutnester wieder aufflammen.

Wir sind mit dem Schrecken davongekommen. Florian Freund, Kleintierpark Mingolsheim

Beim Tierpark-Verein ist man am Tag danach erleichtert über den Ausgang. „Wir sind mit dem Schrecken davongekommen“, sagt Kassier Florian Freund. Mitglieder waren am Abend zuvor vor Ort und bemerkten den Schwelbrand rechtzeitig. „Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist alles gut ausgegangen“, so Freund weiter, der nach dem Brand einen Spendenaufruf startet. „Ein Tierpark braucht immer Hilfe und natürlich gerade jetzt.“

Der Tierpark besteht seit mehr als 60 Jahren und ist ein beliebter Treffpunkt für Familien. Rund 300 Tiere leben auf der Anlage, von Enten und Pfauen über Kaninchen und Ziegen.

Kein Stress für die Tiere: Feuerwehr fährt ohne Blaulicht zum Park

40 Feuerwehrleute sowie Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Tierpark erfordert ein besonderes Vorgehen, berichtet Thorsten Albrecht von der Bad Schönborner Feuerwehr. Mit Blaulicht und Sirene könne nicht angefahren werden, um die Tiere nicht zu erschrecken. Bei diesem Alarmstichwort sei immer Eile geboten, auch wegen der Vielzahl an Gebäuden auf dem Gelände.