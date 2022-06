Ursache bislang unklar

Brennendes Auto in Bad Schönborn: Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Bad Schönborn-Langenbrücken ein Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.