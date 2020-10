Viele Corona-Infektionen werden aus einem Pflegeheim gemeldet, doch die amtliche Statistik hinkt noch Tage hinterher: Wie kann das sein? Und was muss eine Gemeinde tun, wenn Einwohner als infiziert gemeldet werden?

Vor genau einer Woche wurden . Doch einer Leserin fiel auf, dass noch am Montag darauf die offizielle Statistik des Landratsamts Karlsruhe nur drei Infizierte für den Ort aufwies.

Geht der Ort der Infektion oder der Wohnort eines Betroffenen in die Auflistung der Zahlen ein? Und was ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinden in einem solchem Fall?