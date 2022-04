Daniel Friedl aus Bad Schönborn spielt Nachwuchs-Polizisten in der ZDF-Krimireihe „Breisgau“

Am Mittwoch, 6. April, läuft im ZDF der zweite Teil der Serie Breisgrau-Krimi. Mit dabei sind die Schauspieler Daniel Friedl aus Bad Schönborn und Rüdiger Klink aus Waghäusel.

Im Dreiländereck wird wieder geklüngelt, was das Zeug hält – denn in der ZDF-Krimi-Reihe „Breisgau“ ist das ganze Freiburger Kriminalkommissariat miteinander verwandt oder verschwägert. Mittendrin: David Danzeisen, der jüngste Spross der Freiburger Polizisten-Clique.

Bei ihren Mord- und Raubermittlungen balanciert sie stets zwischen Recht und Unrecht, ohne jedoch den moralischen Kompass aus dem Blick zu verlieren. Daniel Friedl spielt den naiven, tollpatschigen Nachwuchs-Polizisten, der in die blaue Uniform erst noch hineinwachsen muss.

Für den gebürtigen Bad Schönborner waren die Dreharbeiten in Dreiländereck gleich in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel. Und noch ein Schauspieler aus der Gegend ergänzt das Set: Rüdiger Klink aus Wiesental.

Doch zunächst zum Youngster: „David ist ein Typ zum Schmunzeln“, sagt Daniel Friedl über seine Rolle, die in der Krimiserie den wohl breitesten badischen Zungenschlag mitbringt. Den Dialekt beherrscht Friedl. Das Rampenlicht suchte er zum ersten Mal als jugendlicher Büttenredner bei der Bruchsaler Karnevalsgesellschaft.

Von der Bühne vor die Kamera

Zu einer Zeit, als Schauspieler als Berufsziel für den heute 32-Jährigen noch Wunschdenken war. Es war die Theater-AG seines Gymnasiums in Östringen, die ihm neben den ersten Gehversuchen im Schauspiel auch den Mut gab, sich nach Abitur und Zivildienst für ein Schauspielstudium einzuschreiben.

Sein gelegentlich durch das Hochdeutsche durchbrechender Dialekt sei ein Karrierekiller, habe ihn eine Professorin gleich zu Studienbeginn gewarnt. Doch ans Abtrainieren dachte Friedl nie. „Er ist ein Teil von mir“, sagt er. Und in der ZDF-Serie sein vielleicht stärkstes Erkennungsmerkmal. So wandlungsfähig wie seine Sprache ist auch Friedls Repertoire an Rollen. „Ich bin ein neugieriger Mensch“, sagt der 32-Jährige über sich.

Friedl ist ein Kind der Bühne. Engagiert am Theater in Stuttgart, Freiburg und dem Badischen Staatstheater in Karlsruhe hat er das Schauspiel zunächst hinter dem roten Vorhang gelernt. Überwiegend in der Rolle der „großen Bastarde“, wie er selbst sagt.

Die Wende zur Person des ulkigen Nerds, des treudoofen Tollpatschs vollzog er in den ersten Drehtagen vor der Kamera. „Ich habe zwei Herzen in der Brust. Aber eines schlägt gerade schneller.“ So beschreibt der Schauspieler seine Liebe zu den zwei Spielformen, die gegensätzlicher kaum sein könnten.

Mehr zum Thema SWR dreht drei Städte in einer Das "Tatort"-Haus von Baden-Baden

„Nichts ist so direkt wie ein Auftritt auf der Bühne. Aber eine Filmproduktion ist umso intensiver in kürzerer Zeit.“ Damit erklärt Friedl, warum er sich gerade verstärkt der Arbeit vor der Kamera widmet.

„Kurze Filmproduktionen sind besser mit dem Privatleben zu koordinieren.“ Friedl lebt derzeit in Hannover und Heidelberg. Freiburg lernte er bei den aktuellen Dreharbeiten erst wieder neu kennen. „Fremd vertraut“ sei ihm die Stadt vorgekommen, sagt er. Zuletzt besuchte er sie Studienzeiten. Dem Breisgau-Krimi dient sie als panoramahaft eingefangene Kulisse.

Rüdiger Klink aus Waghäusel ebenfalls dabei

„Das Lokalkolorit ist das Alleinstellungsmerkmal der Serie.“ Mit Zuschreibungen wie denen des „Schmunzelkrimis“ kann Friedl gut leben: „Wer Freude an einer spaßigen Kriminalgeschichte hat, findet sich in der Serie wieder.“

Das kann wohl auch sein Kollege aus der Nachbarschaft bestätigen. Der aus Waghäusel stammende und in Wiesental und Berlin wohnhafte Schauspieler Rüdiger Klink gehört zum Hauptensemble des eineinhalbstündigen Breisgaukrimis „Breisgau – Nehmen und Geben“.

Seinen Hauptwohnsitz hat der 51-Jährige in Berlin. Doch immer wieder zieht es ihn in die Heimat. Viele Waghäuseler schauen „Tatort“ oder „Berlin Babylon“. Sie verfolgen alle möglichen Serien, weil der Wiesentaler Klink dort mitspielt. Sie wollen ihn erleben, den sie als Jugendlichen oder als jungen Mann kennen.

„Ich habe schon immer gerne gespielt, bin in allerlei Rollen geschlüpft. Schon in der Schule oder bei einer Playback-Show des Kienholzclubs. Oder dann beim Mundart-Amateurtheater Duddärä“, erzählt Klink.

Zunächst besuchte er eine private Schauspielschule. Dann studierte er von 1995 bis 1999 Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie in München. Dort schloss er als Diplom-Schauspieler ab. Seitdem tritt er als freischaffender Schauspieler im Theater und im Kabarett, in Film und Fernsehen auf. Und das stets mit großem Erfolg.