Noch einmal muss Klaus Detlev Huge zahlen. Der Bürgermeister von Bad Schönborn (SPD) hat vom Landratsamt eine Geldbuße aufgebrummt bekommen. Einen mittleren vierstelligen Betrag muss Huge als Folge der Disziplinarmaßnahme bezahlen. Darüber informiert das Landratsamt Karlsruhe auf BNN-Anfrage.

Eine Maßnahme dafür, dass er im Frühjahr 2020 eigenmächtig einen Erdwall an der Bundesstraße 292 bei Langenbrücken aufhäufen und in der Sommerpause 2020 im Sitzungssaal des Gemeinderats den Ratstisch demontieren ließ. Ein ovaler Tisch aus einem Stück.

Bad Schönborns Bürgermeister sieht sich nicht in der Schuld

Schon die Staatsanwaltschaft vermutete in diesen beiden Vorgängen im Juli 2022 einen Fall von Untreue und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Sache endete vor dem Amtsgericht dann allerdings ohne Urteil. Der Bad Schönborner Bürgermeister musste aber eine Geldauflage von immerhin 15.000 Euro berappen.

Huges Anwalt betonte damals, dies sei kein Schuldeingeständnis. Ähnlich Huges heutige Einschätzung: „Das Gericht hat keine Schuld festgestellt und die Akten geschlossen“, teilt er am Montag mit.

Die Richterin hingegen hatte seinerzeit erklärt, dass das Strafverfahren gegen Huge „bei geringer erwiesener Schuld und gegen Zahlung der Geldbuße“ eingestellt werden könne.

Die geringste Maßnahme, eine Rüge, wäre nicht statthaft gewesen

Nun war die Sache mit dem Erdwall und dem Ratstisch aber noch ein Fall für die Kommunalaufsicht. Auch der Dienstherr Huges, das Landratsamt, musste das Verhalten des gewählten Bürgermeisters und Beamten auf Zeit prüfen. Eine Geldbuße ist in solch einem Fall vorgesehen, wenn ein „noch leichtes Vergehen mit einem stärkeren Vertrauensverlust, auch der Allgemeinheit, verbunden ist“.

Und zu diesem Schluss war man offenbar nach langem Abwägen im Haus von Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) gekommen. Die geringste Maßnahme, nur eine Rüge, kam für den Dienstherrn allein deshalb nicht infrage, weil das Strafverfahren bereits mit einer Geldauflage endete.

Mit dieser Geldbuße sei das Disziplinarverfahren nun abgeschlossen, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts. Die Disziplinarakte werde Teil der Personalakte.

Die Gelegenheit, vor Gericht gegen diese Entscheidung vorzugehen, hat Huge nicht genutzt. „Die Verfügung vom Landratsamt habe ich akzeptiert, denn sie bezieht sich in angemessener Weise auf einen beamtenrechtlichen Fehler, für den ich damit einstehe“, erklärt er gegenüber den BNN.

Damit dürfte zumindest formal und juristisch die Angelegenheit vom Tisch sein. Bleibt das persönliche Fazit des Bürgermeisters: „Ich habe in dieser Zeit zwei Dinge persönlich erfahren dürfen, die man sonst nur von anderen Betroffenen hört: Fakten spielen in der digitalen Welt und in gedruckten Medien eine nur kleine Rolle, wenn ein Thema für Schlagzeilen zu taugen scheint“, erklärt Huge auf BNN-Nachfrage.

Und: Emotionen steuerten auch in der Kommunalpolitik das Verhalten viel stärker, als es der konzentrierten Sacharbeit und dem Wohl der Gemeinde dienlich wäre, ist sich der Bürgermeister sicher. Daher sei die noch intensivere Kommunikation über anstehende Projekte ein Auftrag, den er aus den unruhigen Wochen damals gerne mitnehme, lässt Huge noch wissen.