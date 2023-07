Erinnerung an Gustav Basnizki

Das Bürgerhaus in Bad Schönborn-Langenbrücken trägt jetzt den Namen eines jüdischen Möbelfabrikanten

Eine Infotafel und ein Namensschild erinnern in Bad Schönborn an die ursprünglichen Eigentümer des Areals, auf dem sich heute das Feuerwehr- und das Bürgerhaus sowie der Bauhof in Langenbrücken befinden.